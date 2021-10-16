На Украине пообещали "задавить" Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в колонке для издания "Украинская правда" написал, что Киев сможет "задавить" Россию в Гаагском суде, где, возможно, будет рассмотрен конфликт в Черном море. Дипломат сообщил о наличии юридических аргументов в этом деле.
По словам Кулебы, Украина давит "красиво" и следует международному праву. Он уверен, что нарушителей ждут серьезные и длительные последствия. Победа в сложившейся ситуации крайне важна как для Киева, так и для всего мира, считает дипломат.
В МИД РФ уже заявляли, что требования Киева рассматривать инцидент в Керченском проливе в Гаагском суде находятся за рамами юрисдикции арбитража. В Москве считают: Киев злоупотребляет международными средствами мирного разрешения конфликтов, желая оспорить суверенитет над Крымом.
Ранее Дмитрий Кулеба рассказывал о просьбе президента Украины Владимира Зеленского к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану на Генассамблее ООН. По словам дипломата, украинский политик передал коллеге список из почти 450 осужденных в России и Донбассе украинцев, чтобы тот "замолвил слово" за них перед Владимиром Путиным.
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