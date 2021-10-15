Путин раскрыл роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Владимир Путин на заседании раскрыл роль российских военных в Нагорном Карабахе. По его словам, это "гарант достигнутого режима перемирия" в регионе.
Владимир Путин добавил, что при участии России обострение в Нагорном Карабахе удалось прекратить. У российских миротворцев есть ряд важных задач в регионе, которые удалось успешно выполнить. Миссия оказывает помощь при доставке гуманитарной помощи, при медицинском обслуживании пострадавшим и нуждающимся. Помимо всего этого при участии российских миротворцев идет разминирование территорий в Армении и Азербайджане.
При содействии российских миротворцев многие жители Нагорного Карабаха смогли вернуться в свои дома, пишет Ura.ru.
Ранее сообщалось, что Россия выделила более 65 с половиной миллиона рублей на гуманитарную помощь и обслуживание командировок спасателей в Нагорном Карабахе.
Напомним, обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось год назад. В ноябре 2020 года Россия, Азербайджан и Армения подписали трехсторонне соглашение. Стороны вооруженного конфликта согласились остановить огонь и обменяться телами жертв. Россия ввела в регион своих миротворцев.
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