Лукашенко призвал белорусов не повторять 2020 год

Александр Лукашенко известен своими пламенными речами во время тревожных или важных для граждан событий. Сегодня верующие празднуют Рождество – политик не упустил возможности сплотить народ.
Лукашенко призвал людей не повторять 2020-й год. Он отметил, что Рождество является тем праздником, который задает вектор жизни на длительный период. Батька заявил, что не клеймил прошлый год позором.
Последний диктатор выразил мнение, что события, произошедшие в прошлом году, должны были натолкнуть людей на определенные размышления о будущем, сообщает издание БелТА. Кроме того, 2020-й, по словам белорусского президента, помог людям определить "кто есть кто".
Стоит отметить, что данный пассаж отлично вписывается в концепцию Лукашенко делить общество на "чужих" и "своих". Правда данный метод уже не выполняет первоначальную функцию. Многие эксперты сошлись во мнении, что у Лукашенко не осталось конструктивных идей по выходу из политического кризиса.
Все, чем озадачен сейчас Александр Григорьевич, это оттягивание времени. Лукашенко необходимо придумать, как сохранить власть и оставить ее наиболее безопасным для себя путем, исключив любые риски.
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