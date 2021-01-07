Лукашенко призвал белорусов не повторять 2020 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народу во время посещения в Минске храма Воздвижения Креста Господня на Рождество. Политик пожелал, чтобы прошедший год больше не повторился.



Александр Лукашенко известен своими пламенными речами во время тревожных или важных для граждан событий. Сегодня верующие празднуют Рождество – политик не упустил возможности сплотить народ.

Лукашенко призвал людей не повторять 2020-й год. Он отметил, что Рождество является тем праздником, который задает вектор жизни на длительный период. Батька заявил, что не клеймил прошлый год позором.

Последний диктатор выразил мнение, что события, произошедшие в прошлом году, должны были натолкнуть людей на определенные размышления о будущем, сообщает издание БелТА. Кроме того, 2020-й, по словам белорусского президента, помог людям определить "кто есть кто".

Стоит отметить, что данный пассаж отлично вписывается в концепцию Лукашенко делить общество на "чужих" и "своих". Правда данный метод уже не выполняет первоначальную функцию. Многие эксперты сошлись во мнении, что у Лукашенко не осталось конструктивных идей по выходу из политического кризиса.

Все, чем озадачен сейчас Александр Григорьевич, это оттягивание времени. Лукашенко необходимо придумать, как сохранить власть и оставить ее наиболее безопасным для себя путем, исключив любые риски.