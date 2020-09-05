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Политика
Володин: Необходимо наполнить Госсовет новым содержанием

Володин: Необходимо наполнить Госсовет новым содержанием

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Принятие федерального закона о Государственном совете позволит сделать его работу эффективнее и наполнить этот орган новым содержанием. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Наша задача – принять федеральный закон с тем, чтобы поправка к Конституции уже была наполнена конкретным содержанием, появились в том числе положения и о полномочиях, и о членах Госсовета, и об участниках, и о форматах работы", – сказал председатель нижней палаты в интервью журналисту Сергею Брилеву.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Необходимо наполнить Госсовет новым содержанием, сделать его эффективнее, подчеркнул спикер. Важно, чтобы главы регионов принимали участие в управлении государством и представляли интересы своих избирателей на федеральном уровне, добавил Вячеслав Володин. Созванный президентом Владимиром Путиным Госсовет эту задачу решил, считает председатель нижней палаты.

Вопрос участия в работе органа руководителей контрольно-надзорных ведомств нуждается в обсуждении, полагает Володин. Он напомнил, что иногда проверки в регионах проводятся формально.

"И здесь также есть необходимость обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие‑то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор", – цитирует спикера Госдумы официальный сайт нижней палаты.

Напомним, что 1 июля состоялось голосование по поправкам к Конституции. При явке почти 68% изменение основного закона поддержали свыше 77% проголосовавших.

Автор: 5 сентября 2020, 13:03 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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