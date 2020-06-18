Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Несмотря на уход с должности президента Казахстана, Нурсултан Назарбаев продолжил играть важную роль на политической арене страны. Однако с недавнего времени ему пришлось перейти на удаленный режим работы.
Политик заболел коронавирусом, передает телеканал "360". В окружении Назарбаева подчеркивают, что его состояние не вызывает беспокойства.
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