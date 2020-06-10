Найден заказчик антироссийского демарша Румынии

Поведению властей Румынии, которые собираются официально признать Россию враждебным государством, найдено объяснение. "Это происходит не просто так, а потому что хорошо оплачивается американцами", – цитирует URA.ru доктора политических наук, профессора Тихоокеанского государственного университета Илдуса Ярулина.

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Он отметил, что мир раскалывается на сферы влияния, центральную роль в формировании которых играют Евросоюз и НАТО. Началась борьба за то, чтобы оказаться как можно ближе к американским партнерам. "Быть при большом хозяине сейчас выгодно", – подчеркнул эксперт.