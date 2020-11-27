Названа дата проведения ежегодной пресс-конференции Путина

Представители Кремля сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2020 году состоится 17 декабря. В отличие от предыдущих, она будет проходить в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Путин будет отвечать на вопросы из своей резиденции в Ново-Огареве. Журналисты же будут находиться в зале Центра международной торговли. Сотрудникам региональных СМИ ехать в Москву не обязательно, они смогут выйти на связь с главой государства через специальные площадки, которые организуют в каждом из федеральных округов, сообщает телеканал "360",



