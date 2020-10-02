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Политика

Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза

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Белоруссия составила собственный черный список для должностных лиц Евросоюза, передает RT. Действовать эти санкции начнут со 2 октября, При этом имена людей, ставших персонами нон-грата, в связи с "цивилизованной дипломатической практикой", опубликованы не будут. Запрет на въезд для ряда европейских чиновников стал ответом на аналогичные меры Евросоюза в отношении Белоруссии.

Автор: 2 октября 2020, 12:03 Источник: RT ✓ Надежный источник

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