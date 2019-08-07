Экс-президента Киргизии задержали

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали сотрудники правоохранительных органов. Бойцы спецназа увезли политика в неизвестном направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб экс-главы государства.
Напомним, несколько часов назад силовики начали штурм дома бывшего президента в селе Кой-Таш. Сторонники политика попытались оказать сопротивление. В результате десять человек получили ранения.
Алмазбек Атамбаев занимал пост главы страны с 2011 по 2017 год. В конце июня 2019 года в прокуратуру были переданы документы, в которых утверждалось, что политик причастен к ряду преступлений, в частности, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконной передачи земель, передает URA.ru.
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