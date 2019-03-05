"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине
Дональд Трамп в своей речи в штате Мэриленд прибегал к приемам, которые обычно применяет президент России Владимир Путин. Так решили журналисты, недовольные, в частности, тем, что американский лидер снова упомянул о них в негативном ключе.
Расследование якобы существующей связи Трампа с Кремлем длится уже несколько лет. Однако никаких доказательств предполагаемого сговора американского президента с Москвой так и не представлено. Трамп коснулся в своей речи и расследования, которое проводит прокурор Мюллер, отметив, что работа комиссии не движется, и назвав все обвинения "бредом".
По мнению юриста и медиакритика Лайонела, американские журналисты одержимы идеей связи Трампа с Кремлем. Из-за этого они не замечают действительно важные темы, которые президент США поднял в своей речи, передает RT.
Выступление Трампа на конференции консервативных активистов 2 февраля длилось более двух часов. Президент США позволил себе существенные отступления от протокола. Выходя на сцену, он обнял выставленный возле кулис американский флаг. А в своей речи часто передразнивал оппонентов. Кроме того, Трамп предсказал свою победу на президентских выборах в США в 2020 году, заверив, что консерваторы выступят еще лучше.
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