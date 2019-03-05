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Политика

"По шпаргалке Путина": Трампа предали анафеме на родине

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Выступление Дональда Трампа на конференции консервативных активистов вызвало резкое недовольство западных СМИ. На телеканале CNN, который американский президент назвал "рассадником фейковых новостей", предположили, что речь для него писал сам Владимир Путин.
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Дональд Трамп в своей речи в штате Мэриленд прибегал к приемам, которые обычно применяет президент России Владимир Путин. Так решили журналисты, недовольные, в частности, тем, что американский лидер снова упомянул о них в негативном ключе.

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Дональд Джон Трамп президент США

Расследование якобы существующей связи Трампа с Кремлем длится уже несколько лет. Однако никаких доказательств предполагаемого сговора американского президента с Москвой так и не представлено. Трамп коснулся в своей речи и расследования, которое проводит прокурор Мюллер, отметив, что работа комиссии не движется, и назвав все обвинения "бредом".

По мнению юриста и медиакритика Лайонела, американские журналисты одержимы идеей связи Трампа с Кремлем. Из-за этого они не замечают действительно важные темы, которые президент США поднял в своей речи, передает RT.

Выступление Трампа на конференции консервативных активистов 2 февраля длилось более двух часов. Президент США позволил себе существенные отступления от протокола. Выходя на сцену, он обнял выставленный возле кулис американский флаг. А в своей речи часто передразнивал оппонентов. Кроме того, Трамп предсказал свою победу на президентских выборах в США в 2020 году, заверив, что консерваторы выступят еще лучше.

Автор: Андрей Евлампиев5 марта 2019, 14:19
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