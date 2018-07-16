Путин довел Трампа до бешенства
Свое негодование Трамп высказал Путину в телефонном разговоре, сообщают американские СМИ. Речь идет о ролике, который демонстрировался во время выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Трампу особенно не понравилась сцена из видео, в которой российские ракеты наносят удар по американскому штату Флорида. Президент США припомнил это 20 марта, когда позвонил Путину, чтобы поздравить его с избранием на пост президента России. Как сообщают источники Североамериканского бюро НСН, критика в адрес российского лидера была "беспрецедентной".
Трамп заявил Путину, что увеличил расходы на оборону и провел модернизацию ядерного оружия США. Американский президент пообещал российскому коллеге гонку вооружений, если он этого захочет. Он сообщил, что обсудил ситуацию с британским премьером Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель. Европейские лидеры согласились с Трампом, что видео "возмутительно".
Как отмечает НСН со ссылкой на издание Axios, публично Трамп своего негодования не высказывал – он заявил помощникам, что понимает: Путин таким образом набирает очки в предвыборной кампании. Тем не менее политик отметил, что сцена в этом видео "переходит линию". В Белом доме публикацию комментировать отказались.
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