Трамп накажет Меркель за дружбу с Путиным

Инаугурация Путина Ситуация в Сирии Новости Украины Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Скандальный победитель "Голоса" нелицеприятно высказался о Пелагее
49-летняя Буланова побила Кудрявцеву
Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
партнеры
Четверг 17 мая
Лента новостей
22:03
"А как же Анисина?" Джигурда вернулся к бывшей любовнице
21:45
Изменившаяся от запоя актриса Ирина Цывина шокировала гостей Малахова
21:34
Россия заставила США изменить карту мира
21:12
Безумные регионы: "Почта России" отправила 16 килограммов наркотиков в Екатеринбург
20:34
"Единая Россия" подвела итоги отбора кандидатов на праймериз
20:24
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
19:48
Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира
19:39
Цифра как высокое искусство
19:06
Дело не в детях: Питт сорвал развод с Джоли
19:01
Как семейная пластика укрепляет брак
18:52
У беременной звезды ТНТ нашли неизлечимую болезнь
18:44
Акробат в цирке сорвался с высоты и выжил (видео)
18:12
Группу Дятлова ждет новое уголовное дело
18:02
Самойлова странно объяснила забытые слова на "Евровидении"
17:30
Готовившему взрыв Крымского моста американцу грозит тюрьма
17:30
В Charlie Hebdo поглумились над кровавой резней в Париже
17:25
В купальниках и без: звезды открыли пляжный сезон
17:16
Глобальный сбой нарушил работу популярного мессенджера
17:01
Американские солдаты на вертолете спасли главаря террористов
16:54
Что надо знать об ICO: темная сторона рынка
16:47
В Крыму поместили под стражу капитана украинского корабля
16:06
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
16:03
"Тиран в галошах": народ восхитился двухлетней дочерью Екатерины Климовой
16:00
Житель Петербурга ограбил ларек с шаурмой из-за сломанного зуба
15:54
В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали люди
15:39
"Почта России" жестко ответила завравшемуся Макаревичу
15:38
Заласкавший 69-летнюю Пугачеву незнакомец: Это судьба!
15:15
Сместили всех: российские гимнастки заняли целый пьедестал в Холоне
15:07
Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей
15:04
Россия потеряет 11 млн человек из-за страшной войны
14:26
Реновация жилья нужна всей России
14:26
Мужская депрессия приводит к страшным последствиям
14:20
Гузееву застукали за поглаживанием вздыбленной груди у красотки
14:11
"Пошли в душ": неожиданные детали драки Денисова с Черчесовым
14:09
В Москве случилось смертельное ДТП с грузовиком
13:54
К чему снится машина
13:53
В Петербурге поймали физрука-педофила
13:49
В Кремле оценили идею разбомбить Крымский мост
13:40
Архитекторы благоустроят 15 общественных зон Москвы
13:36
"Ты пухлая, пухлая!" – сын разрыдался от вида Чеховой
13:21
В Москве обнаружили квартиру с потайным входом в метро
13:20
В "Зарядье" открывается уникальная "Ледяная пещера"
13:17
"Отродье": известный певец бросил тяжелобольного сына
13:10
В Подмосковье произошла поножовщина
12:49
Бесстыжая жена Краско трясет грязными трусами за деньги
12:36
Москвич зверски избил пенсионерку и изуродовал ее напильником (видео)
12:34
"Уволился последний почтальон": Макаревич разнес "Почту России"
12:33
Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
12:28
Умер знаменитый голливудский актер
12:17
Мужчине пробила голову взорвавшаяся электронная сигарета
12:09
Прима-балерина Мариинки стала мамой
12:02
Одежда и товары для будущих мам со скидкой
11:40
"Могу и матом": дочь Долиной рассказала о семейных скандалах
11:37
Молодая жена Кержакова скрылась после истории с избиением
11:21
Обнаружен простейший способ избавить человечество от рака
11:19
Зеленый театр ВДНХ открывает второй сезон
11:19
15-летняя Загитова показала фигуру в бикини
10:52
На семью Меган Маркл обрушились несчастья перед свадьбой с принцем Гарри
10:45
Резко постаревший Галыгин вывел в свет жену и сына
10:30
Разъяренный бык насмерть забил чемпиона родео (видео)
10:23
"Еле пережила ночь": звезда "Дома-2" пожаловалась на дичайшие боли
10:20
Россиян заставляют переходить на умные счетчики
10:00
Рыжий беспредельщик "сорвал" Путину праздник
09:46
"Грудь сделала?": Кафельникова взволновала роскошными формами
09:41
Найдена неожиданная связь между зарплатой и слабоумием
09:21
Красавцы зацеловали бабушку Пугачеву на тайной вечеринке
09:05
"Шутка судьбы": Пелагея пожаловалась на маленькую дочь
09:03
В Москве эвакуировали поликлинику
08:55
Кудрявцева в необычном наряде произвела фурор на съемках телешоу
08:41
Бедная Бузова: Нагиев за глаза издевается над ведущей "Дома-2"
08:29
Актриса Лиза Арзамасова оконфузилась на красной дорожке
08:22
Москва жестко осадила Вашингтон за бомбежку Крымского моста
07:51
В Москве электричка сбила ребенка
21:59
Шепелев раскрыл невероятную подробность из дела о гибели группы Дятлова
21:32
Сына Валерии втянули в грязную вакханалию Киркорова (видео)
21:10
Хитрую Асмус ждет пополнение в семье
21:05
Малахов столкнул лбами искалеченную мужем россиянку и ее свекровь
21:01
Как Госдума ведет диалог с бизнесом
20:57
Есть пострадавшие: В толпе ЛГБТ-активистов прогремел взрыв
20:49
Трампу предрекли проблемы с головой из-за любви к бургерам
20:26
Безумные регионы: жена зарезала молодого футболиста после медового месяца
20:02
"Хоть с бомжом": сексопатолог поставил диагноз ненасытной Волочковой
19:52
Неожиданный поворот в деле Скрипалей загнал Британию в угол
19:32
"Живой труп": Порошенко вынесли ужасный вердикт
19:02
"Дай Виталиночке здоровья!" – народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую
18:54
Захарова поставила на место хамящий Госдеп
18:48
Старая болезнь и журналисты добивают Джигарханяна
18:44
Вооруженный мужчина устроил стрельбу в американской школе
18:44
В Москве объявлено о начале второй Перестройки
18:12
Бузова жестоко опозорилась со своим "ребенком"
18:02
Известный банкир найден мертвым в Москве
17:53
Киев выставит Москве круглый счет за Крымский мост
17:29
Участник телешоу выпотрошил бывшую любовницу на глазах ее детей
17:13
На "Флаконе" пройдет серия концертов и фестивалей под открытым небом
17:08
"Как животное в брачный период": Фадеев жестко обругал Цымбалюк-Романовскую
17:02
В США раскрыли план уничтожения Крымского моста
16:59
На россиянку с детьми напала стая ворон
16:53
Потерявший семью Востриков пошел по стопам Шурыгиной
16:36
Правила поведения блондинок во время летнего отпуска
16:32
Под Москвой в аварии разбился мотоциклист с двумя детьми
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дай Виталиночке здоровья!" – народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую
Опустившемуся Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей
"Как животное в брачный период": Фадеев жестко обругал Цымбалюк-Романовскую
"Хоть с бомжом": сексопатолог поставил диагноз ненасытной Волочковой
На что двуличная Мазур спустила миллионы Цымбалюк-Романовской
Политика

Трамп накажет Меркель за дружбу с Путиным

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Alex Edelman
Президент США Дональд Трамп продолжает давить на Европу, добиваясь ее отказа от сотрудничества с Россией по проекту "Северный поток – 2". Американская администрация пригрозила санкциями канцлеру Германии в том случае, если она продолжит поддерживать Россию в вопросе строительства газопровода.
прочитано 883 раза

Против второго "Северного потока" активно выступают две страны – Украина и США. И если Киев еще понять можно (он останется без платы за транзит), то Вашингтон, похоже, действует по принципу "чем хуже, тем лучше". Штатам важнее наказать Россию, чем получить какие-либо дивиденды от своих санкций, которые они готовы распространить даже на союзников.

ПО ТЕМЕ

Почему Запад не видит самого главного

Переполох на Западе: Трамп и Меркель в шоке от послания Путина

Трамп решил окончательно удушить Россию

Страсти вокруг президента Трампа

Сюжеты Страсти вокруг президента Трампа

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Президент Дональд Трамп потребовал от Германии отказаться от поддержки строительства газопровода "Северный поток – 2". По данным влиятельной газеты The Wall Street Journal, глава Белого дома пытался убедить в этом канцлера Германии еще во время их апрельской встречи в Вашингтоне. Тогда Трамп пообещал Меркель, что в обмен на это Вашингтон начнет переговоры с Евросоюзом по поводу нового торгового соглашения.

Но Меркель не спешит отказываться от выгодного проекта ради дружбы с Америкой, канцлер не собирается терять основного поставщика газа для Европы в качестве надежного партнера. Она не сделала этого даже под нажимом Трампа во время их встречи в Белом доме. Правда, заявила, что ЕС готов предложить США более тесное сотрудничество в газовой сфере, если американская сторона на постоянной основе откажется от применения в отношении союза пошлин на сталь и алюминий.


Ранее замглавы отдела Госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк заявила, что США могут ввести санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток – 2". Она подчеркнула, что США попытаются убедить европейских партнеров дипломатическим путем в необходимости не реализовывать этот проект, сообщает ТАСС.

В апреле замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что реализация масштабного проекта зависит от того, смогут ли европейцы устоять перед давлением со стороны США. Сегодня становится очевидным, что газопроводу "Северный поток – 2" быть, так Германия проявляет мужество и не пасует перед натиском Вашингтона.

Автор: Александр Комаров17 мая 2018, 20:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живут восемь внуков Дональда Трампа

567

Политика

Трамп накажет Меркель за дружбу с Путиным
Москва предъявила Астане жесткую претензию
Дырку вам от бублика: США ответили Украине по Крыму
США готовят революцию в Казахстане

Шоу-бизнес

Изменившаяся от запоя актриса Ирина Цывина шокировала гостей Малахова
Матерщинника Киркорова поставили на место после международного скандала
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
Бывший муж-футболист побил Началову

Проишествия

Акробат в цирке сорвался с высоты и выжил (видео)
Мужчине пробила голову взорвавшаяся электронная сигарета
Москвич зверски избил пенсионерку и изуродовал ее напильником (видео)
Разъяренный бык насмерть забил чемпиона родео (видео)

Lifestyle

Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Шоу-бизнес

"Хоть с бомжом": сексопатолог поставил диагноз ненасытной Волочковой

У балерины подозревают тяжелую форму нимфомании
Шоу-бизнес

Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей

Молодую пианистку вышвырнули без вещей
Шоу-бизнес

Изменившаяся от запоя актриса Ирина Цывина шокировала гостей Малахова

Сын просит спасти актрису от алкоголизма
Шоу-бизнес

"А как же Анисина?" Джигурда вернулся к бывшей любовнице

Эпатажный шоумен появился с Донной Луной Венецией

Гороскоп

У Яны Рудковской родится дочь
Хитрую Асмус ждет пополнение в семье
Хабенский ждет третьего ребенка
Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов

Фоторепортажи

В купальниках и без: звезды открыли пляжный сезон
Резко постаревший Галыгин вывел в свет жену и сына
Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены
Как Путин открыл Крымский мост

Спорт

Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира
Сместили всех: российские гимнастки заняли целый пьедестал в Холоне
"Пошли в душ": неожиданные детали драки Денисова с Черчесовым
15-летняя Загитова показала фигуру в бикини

Регионы

Безумные регионы: "Почта России" отправила 16 килограммов наркотиков в Екатеринбург
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru