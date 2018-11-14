Взбешенный Лукашенко набросился на белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о борьбе с коррупцией в стране. Глава республики посоветовал чиновникам зарабатывать на жизнь честным способом.

Лукашенко рассказал, что всегда боролся с коррупцией, но, к сожалению, случаи взяточничества все равно происходят. Он отметил, что обычные люди никогда не простят чиновников, которые злоупотребляют властью. "Борьба с коррупцией – это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Коррупция съедает все. Это ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений", – цитирует лидера республики "Интерфакс".

Он добавил, что в следственный изолятор отправляются "десяток-полтора начальников" в год. По мнению президента Белоруссии, такая ситуация ненормальна, передает RT. "Я как-то сказал: "Мужики, лучше беднее, но на свободе", – заключил он.

Ранее Александр Лукашенко встретился с американскими аналитиками и сделал несколько странных заявлений. Он рассказал, что выступает против создания российской военной базы в республике, пишет "Царьград". По его мнению, Минск способен самостоятельно защитить свою территорию. "Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что хотим показать, что суверенные и независимые", – сказал президент.

При этом лидер республики добавил, что стране потребуется новое оружие, в том числе и ракеты, в случае наращивания активности НАТО или создания базы США в Польше. Кремль оставил эти слова без комментариев.