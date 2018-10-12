Во время выступления Путина произошло ЧП

Присутствующие на пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко журналисты не смогли услышать часть выступления российского президента. Организаторы брифинга на время выключили звук.

Путин и Лукашенко около часа беседовали в Могилеве за закрытыми дверями, а затем вышли к прессе. Первым обратился к журналистам президент России, но буквально с первых же слов в зале пропал звук.

Судя по телевизионной картинке, транслируемой на большие экраны, российский президент был настроен оптимистично. Но чем мог быть вызван этот оптимизм так никто и не понял.

Через несколько минут звук восстановился и зал услышал, как Путин говорит о позитиве в отношениях Москвы и Минска, пишет "Московский комсомолец".

"Белоруссия занимает первое место в российском товарообороте со странами СНГ. Наш товарооборот с Белоруссией составляет 32 миллиарда долларов, но вполне реально вывести его на уровень 50 миллиардов", – сказал глава государства.

Как писали Dni.Ru, перед началом переговоров с Александром Лукашенко Путин пошутил о строительстве атомной электростанции в Белоруссии. По словам главы российского государства, Москва реализует этот проект себе в убыток. "Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим", – отметил президент.





Напомним, что в Могилеве 12 октября прошел V российско-белорусский региональный форум. В этом году он был посвящен приоритетным направлениям развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства.