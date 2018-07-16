Перед встречей Путина и Трампа случилось ужасное ЧП
Сбой планируется устранить уже сегодня. Финская государственная телерадиокомпания Yle отметила, что власти пока не назвали причину проблем.
Власти предупредили, что в ближайшие дни гостям города нужно быть готовыми к изменениям в графике движения транспорта. Из-за саммита в Хельсинки будет передвигаться множество кортежей, некоторые улицы перекроют.
Полицейские финской столицы уже перекрыли доступ к дворцу, где пройдут переговоры президентов России и США, пишет РИА Новости. Правоохранители расставили рамки – прохожим и туристам объясняют, что площадь у дворца нужно обходить.
В понедельник, 16 июля, в Хельсинки пройдут долгожданные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обсудят текущее состояние российско-американских отношений. Ожидается, что президенты затронут темы Сирии, Украины, экономические и другие вопросы.
Перед встречей с российским коллегой глава Белого дома проводит переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинисте. После этого президент США вернется в отель, а оттуда направится на встречу с Владимиром Путиным, пишет РИА ФАН.
Начало двухстороннего саммита запланировано на 13:00. Лидеры пообщаются в формате тет-а-тет, а по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию.
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