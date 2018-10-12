"Себе в ущерб": Путин пошутил в гостях у Лукашенко

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко пошутил о строительстве атомной электростанции в Белоруссии. По словам главы российского государства, Москва реализует этот проект "себе в ущерб".



"Себе в ущерб делаем. Вместо того чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим", – цитирует Владимира Путина РИА Новости. Президент находится в братской республике в рамках Форума регионов.

Также глава государства отметил преимущества проекта. По его словам, АЭС улучшит ситуацию с электроснабжением и в целом с экономикой республики, создаст дополнительные возможности для экспорта. Первый энергоблок начнет работать в конце 2019 года, а полностью АЭС будет запущена в 2020-м.

Форум регионов проходит в Могилеве. Президент России прибыл туда в полдень и сразу отправился на переговоры со своим белорусским коллегой. Лукашенко поблагодарил Путина за визит, при этом отметив, что Могилев - "город больше русский, чем белорусский". Он подчеркнул, что это не последняя встреча двух лидеров в этом году.

Путин, в свою очередь, отметил красоту и ухоженность Могилева. "Город симпатичный, полюбовались", – сказал он.

Лукашенко - Путину о Могилеве: Город больше русский, чем белорусский pic.twitter.com/Lv6V1vcEDN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 октября 2018 г.

Напомним, ранее Лукашенко довольно резко ответил на появившиеся слухи о возможном объединении России и Белоруссии. Слышать о таком президенту братской республики, по его собственном признанию, "смешно". Кроме того, подчеркнул Лукашенко, российское руководство таких планов ему никогда не озвучивало.

А до этого белорусский лидер отметился рядом резких заявлений в адрес России. В частности, он обвинил Москву в "варварстве" и "недобросовестной конкуренции". А позже глава государства сказал, что в случае войны обеспечит оружием всех жителей республики.