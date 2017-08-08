Немецкие депутаты предложили признать Крым российским

Отношения с Россией следует перевести на рельсы "политики разрядки". Для этого надо признать Крым российским – хотя бы временно. В необходимости такого поворота убеждены Левая и Свободная партии Германии.

Лидер немецких левых Сара Вагенкнехт поддержала призыв руководителя Свободной партии Германии. Кристиан Линднер на днях заявил, что безопасность и благосостояние Европы зависят в том числе от отношений с Россией. И предложил считать ситуацию с Крымом "долгосрочным временным состоянием".

Предложение председателя СвПГ вызвало резкую реакцию в правительстве Германии. "Совершив аннексию, Россия нарушила международное право и поставила под сомнение европейский миропорядок после Второй мировой войны", – заявила уполномоченный кабмина Ульрике Деммер. По ее словам, позиция немецких властей и всего ЕС "абсолютно однозначна и неизменна".

Линднер, в свою очередь, пояснил свою позицию. По его словам, предложение не означает курс на заигрывание с Россией либо смягчение санкций без ответных шагов Москвы. В то же время, общественность не может мириться с риском обострения конфликта и гонки вооружений. "Москве нужно послать сигнал, что у России есть место в европейском доме, если она будет соблюдать правила проживания", – приводит слова лидера СвПГ Die Zeit.

Читатели издания бурно обсуждают инициативу на сайте газеты. "В начале 2000-х Путин подыгрывал Западу. А потом военно-промышленный комплекс США почуял деньги. А сейчас все удивляются, почему русские снова играют "плохих ребят". Мы могли привлечь русских к сотрудничеству и провалились", – пишет один из них.

"Большинству людей не нравится, что международное право оценивается по двойному стандарту: "плохие" (Россия) должны его соблюдать, а "хорошим" (США) его соблюдать необязательно (из недавнего прошлого смотри войны против Ирака и Ливии). Что-то я не могу вспомнить, чтобы политики и СМИ требовали санкции против США", - комментирует статью другой читатель. Их собеседник напоминает, что "при Меркель Германия отклонила протянутую руку Путина". "После того, как США отворачиваются от Европы, мы должна принимать во внимание интересы России. Для меня дружественная позиция в отношении России была большим плюсом социал-демократов", – отмечает пользователь.

В целом читатели рады, что лидер Свободной партии Германии делает ставку на прагматизм, "а не на Америку, которой вообще больше нет". И подчеркивают, что сегодня есть такие значимые проблемы, как ситуация на востоке Украины и в Сирии. А новые антироссийские санкции ничего не дадут – только причинят ущерб немецким фирмам, у которых есть филиалы в России.