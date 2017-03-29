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Политика

Меркель решилась на отчаянный шаг

Ангела Меркель. Фото: Sean Gallup/Getty Images
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, при каких условиях готова уйти в отставку. По словам политика, это возможно в случае, если необходимость компромиссов спровоцирует "продолжительную деформацию" ее личности.
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Как отмечает немецкое издание Die Welt, эти слова канцлер ФРГ произнесла на презентации книги бывшего министра юстиции Германии Сабины Лойтхойссер под названием "Позиция – это сила". В процессе обсуждения проблемы соотношения государственных интересов и свобод граждан канцлер отметила, что в свете исходящей от международного терроризма опасности люди справедливо ожидают, что государство о них позаботится, но при этом хотят, чтобы правительство также соблюдало их личные свободы.

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Политик подчеркнула, что государственный деятель всегда должен быть готов задать себе вопрос: насколько далеко готов зайти в поисках приемлемого компромисса? Тем не менее свой предел Меркель называть отказалась, констатировав, что уходить в отставку пока не собирается.

В сентябре этого года в Германии состоятся выборы в бундестаг, от итогов которых будет зависеть, останется ли Меркель на своем посту или ей придется уступить кресло канцлера другому политику. На данный момент возглавляемый ею Христианско-демократический союз считается лидером предвыборной гонки. Тем не менее постепенно популярность набирают оппозиционные Меркель политические силы. Среди них – социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, партия "Левые" во главе с Сарой Вагенкнехт и другие. Поэтому, несмотря на лидерство Меркель, ее победа вовсе не гарантирована. Тем более что до выборов еще полгода.


Политологи отмечают, что Меркель сейчас очень важна политическая поддержка президента России Владимира Путина. Так, по словам профессора кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислава Ткаченко, для желающей переизбраться Меркель важно продемонстрировать готовность к компромиссам и договоренностям с Россией.

Эксперт подчеркнул, что недавнее согласие Кремля на предложение Меркель о встрече с Путиным является "жестом доброй воли" со стороны Москвы. "Кремль решил Меркель сделать подарок, может быть понимая, что у нее все-таки есть шанс быть переизбранной. И ориентируясь на диалог уже после сентября 2017 года", – предположил аналитик.

Автор: Иван Поляков29 марта 2017, 17:06

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