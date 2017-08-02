Москва отбила наглую провокацию Запада

Министерство обороны России опровергло гибель 40 российских военных в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В среду, 2 августа, западное информационное агентство Reuters сообщило о якобы гибели за текущий год в Сирии около 40 российских военнослужащих. В Минобороны в ответ назвали подобные вбросы очередной попыткой дискредитировать антитеррористическую операцию Москвы в арабской республике, пишет НСН. Кроме того, в ведомстве связали публикацию с празднуемым в России 2 августа Днем ВДВ.

Выступил с комментарием и официальный представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, единственный источник информации о потерях в Сирии – это Министерство обороны. Он призвал журналистов руководствоваться именно той информацией, которую предоставляет им военное ведомство.





Кроме того, он заявил, что в Москве не видят оснований для перепроверки данных Минобороны. "Здесь нужно у "Рейтера" интересоваться, откуда и какие у них источники", – добавил Песков.

Россия участвует в антитеррористической операции в Сирии по просьбе официального Дамаска с 30 сентября 2015 года. За это время самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) совершили около 23 тысяч вылетов и нанесли более 77 тысяч ударов по позициям экстремистов. Действия России привели к разгрому террористов в центральных и северных районах Сирии и освобождению от их власти значительных территорий страны.

