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Политика

Москва отбила наглую провокацию Запада

Здание Министерства Обороны России. Фото: GLOBAL LOOK press/Caro / Olaf Jandke
Министерство обороны России опровергло гибель 40 российских военных в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
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В среду, 2 августа, западное информационное агентство Reuters сообщило о якобы гибели за текущий год в Сирии около 40 российских военнослужащих. В Минобороны в ответ назвали подобные вбросы очередной попыткой дискредитировать антитеррористическую операцию Москвы в арабской республике, пишет НСН. Кроме того, в ведомстве связали публикацию с празднуемым в России 2 августа Днем ВДВ.

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Выступил с комментарием и официальный представитель президента России Дмитрий Песков. По его словам, единственный источник информации о потерях в Сирии – это Министерство обороны. Он призвал журналистов руководствоваться именно той информацией, которую предоставляет им военное ведомство.

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Кроме того, он заявил, что в Москве не видят оснований для перепроверки данных Минобороны. "Здесь нужно у "Рейтера" интересоваться, откуда и какие у них источники", – добавил Песков.

Россия участвует в антитеррористической операции в Сирии по просьбе официального Дамаска с 30 сентября 2015 года. За это время самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) совершили около 23 тысяч вылетов и нанесли более 77 тысяч ударов по позициям экстремистов. Действия России привели к разгрому террористов в центральных и северных районах Сирии и освобождению от их власти значительных территорий страны.

Автор: Иван Поляков2 августа 2017, 15:25

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