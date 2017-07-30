Журналист Russia Today погиб в Сирии

В Сирии погиб журналист RT Arabic Халед аль Хатыб. Он был убит в результате обстрела запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Журналист делал репортажи об операции против боевиков в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс. Корреспонденту было 22 года, он учился в университете Дамаска, передает Russia Today.
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