Запад верит в силу Путина

Санкции против России, спад экономики и низкие цены на нефть не способны поколебать рейтинг президента Владимира Путина. В этом уверен польский журналист Ежи Хащчиньский.

У нынешнего лидера России есть все шансы остаться у власти как минимум до 2024 года, ведь даже западные санкции и спад в экономике не сильно влияют на его рейтинг, пишет журналист в издании Rzeczpospolita. Ежи Хащчиньский напоминает, что Путин пока не заявил о своем участии или неучастии в выборах 2018 года.

"Пока что он думает, что держит народ в напряжении. Но финал всем известен. Стартует, побеждает – и к тому же в первом туре", – написал Хащчиньский.

Польский журналист уверен, что Владимиру Путину ничего не угрожает – ни молодой кандидат; ни экономическая ситуация, которая стала следствием санкций; ни цены на нефть, которые сейчас в два раза ниже, чем в 2012 году, когда Путин возвращался в президентское кресло.

Путина не сметет со сцены никакая революция.

На выборах президента в 2012 году Владимир Путин набрал 63,6% голосов в первом туре, оставив далеко позади других кандидатов. Лидера коммунистов Геннадия Зюганова поддержали 17,18% избирателей, принявших участие в голосовании. Владимир Жириновский заручился поддержкой 6,22% голосов.

По последним данным ВЦИОМ в рейтинге доверия политикам первое место занимает президент Владимир Путин – 50,4%. За ним следуют: министр обороны Сергей Шойгу (15,6%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (13,6%), председатель правительства Дмитрий Медведев (13,3%), министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%), глава КПРФ Геннадий Зюганов (7,9%) и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов (3,1%).