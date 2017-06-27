Киев назвал дату "вторжения" России на Украину

Украинские власти продолжают нагнетать антироссийскую истерию в обществе. На этот раз отличился спикер Верховной рады Андрей Парубий, который рассказал о сроках "агрессии" Москвы.

По его мнению, это произойдет сразу же после окончания строительства российского газопровода в Европу по дну Балтийского моря "Северный поток – 2". При этом в Москве планируют, что он будет введен в строй уже в следующем году.

Спикер Рады считает, что только наличие на Украине действующей газотранспортной системы спасает страну от "нападения" России. И как только закончится строительство "Северного потока – 2", российскую армию будет уже не сдержать, утверждает Парубий. "Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок", – заявил он.





По всей видимости, Верховной радой руководит человек, совершенно лишенный всякого логического мышления, что в условиях нынешней политической реальности на Украине вовсе не удивительно. Даже если предположить, что бредовые фантазии Парубия имеют хоть какое-то отношение к действительности, то зачем России нападать на Украину, газотранспортная система которой после реализации проекта "Северный поток – 2" перестанет представлять для Москвы какой-либо интерес? Для чего это нужно России, в чем здесь смысл?

Скорее всего, украинские руководители совсем не высокого мнения об интеллектуальном уровне своего же народа. А как иначе объяснить тот бред, который они с серьезным видом "скармливают" гражданам Незалежной?

Вот уже 4000000 раз украина отражает нападение России. Несёт потери.

Россия всё ещё на войну не прошла. https://t.co/jJLsVQzKmO — Воркутинский �� (@ArktikaVorkuta) 22 февраля 2017 г.

При этом фантазии о "российском вторжении" неоднократно посещали представителей высшего украинского руководства и ранее. Так, в прошлом месяце президент Петр Порошенко заявил, что Москва якобы готовит "новую войну" против Киева, только на этот раз с использованием пресловутых хакерских атак. "Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине", – заявил он в эфире ICTV.

В том же месяце Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) попыталась запугать граждан страны якобы готовящимся нападением российских войск с территории Крыма. Сотрудники украинского ведомства пришли к выводу, что туристический поток на полуостров – лишь прикрытие, а на самом деле Россия наращивает в Крыму военный потенциал. По мнению пограничников, наши военные готовятся "не к обороне, а к наступлению" на Украину.

