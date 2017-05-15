Киев запугивает украинцев мистической атакой из Крыма

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) запугивает жителей страны якобы готовящимся нападением российских войск с территории Крыма. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном ведомством на YouTube.

Сотрудники украинского ведомства пришли к выводу, что приглашение российских туристов в Крым – лишь прикрытие, а на самом деле Россия якобы наращивает на полуострове военный потенциал. По мнению пограничников, наши военные готовятся "не к обороне, а к наступлению" на Украину.

Подобные выводы работники ГПСУ сделали на основании наблюдений за действиями российских пограничников. В частности, признаком возможного наступления на Украину в ведомстве сочли повышенную мониторинговую активность вертолетов Ми-8 и катеров береговой охраны акватории Черного моря.

Между тем в видеозаписи, опубликованной ГПСУ, говорится о сокращении пассажиропотока из Украины в Крым. По данным пограничного ведомства, на пропускном пункте "Чонгар" число желающих попасть на полуостров украинцев сократилось на 60%.

Напомним, ранее в киевском аэропорту Борисполь пограничники отказались пропустить на Украину двух россиян, прилетевших из Минска на музыкальный конкурс "Евровидение". По словам туристов, они собирались провести в стране всего десять дней. "Однако в результате комплексной проверки иностранцы не смогли четко подтвердить цели своего пребывания на территории Украины", – сообщается на сайте государственной пограничной службы страны.