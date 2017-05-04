Путин предупредил губернаторов цитатой Ленина

Владимир Путин во время заседания Госсовета обратился к губернаторам цитатой Ленина. Так президент предостерег глав регионов от попыток обманом отчитаться о выполнении майских указов.

"В год 100-летия Октябрьской революции не помешает вспомнить известного классика, когда он говорил о том, что бывает по форме правильно, а по существу – издевательство", – сказал Путин, добавив, что ответственность за некачественное исполнение работ по реализации майских указов будет жестче, чем за срыв сроков.

Президент отметил, что отчитаться за выполнение невыполненных обязательств – намного хуже, чем не исполнить поручения вовсе или сорвать сроки реализации программы. "Это извращает саму суть нашей с вами работы", – передает слова главу государства официальный сайт Кремля.

По словам Владимира Путина, несмотря на то что на реализацию указов остается мало времени, все работы должны быть проведены качественно. "Одновременно хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается, то есть по принципу "возьми, боже, что нам негоже", ну и просто чтобы отчитаться", – заявил президент.

Также в ходе заседания реализацию майских указов оценил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов. "Народный фронт держит на контроле 179 ваших поручений. Из них мы считаем, что 35 исполнены, 44 не исполнены и 100 исполнены частично и требуют доработки", – заявил Анисимов, обращаясь к Путину.

Напомним, майские указы были подписаны президентом России в 2012 году. В них включены 11 документов, в которых содержатся поручения правительству. Реализация майских указов направлена на повышение качества жизни россиян. В частности, в документах говорится, что к 2018 году зарплата работников бюджетной сферы должна вырасти в 1,5 раза, а доступным жильем должны быть обеспечены 60% семей.