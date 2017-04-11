Кремль отказался говорить об отношениях в семье Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать влияние членов семьи лидера США Дональда Трампа на решения Белого дома. "Семейные отношения в чете Трамп – не вопрос Кремля", – цитирует его "Газета.ru". "Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более в семейные дела лидеров других государств, и всегда признателен за адекватное проявление взаимности в этом вопросе", – добавил Песков.