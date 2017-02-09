На Украине избили Лещенко (видео)

Народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко устроили драку в стенах украинского парламента. Как оказалось, ожесточенный конфликт между народными избранниками произошел из-за последнего поста Лещенко в социальной сети Facebook.

Лещенко написал на своей странице, что Барна якобы не ходит на заседания Комитета противодействия коррупции. Последний опроверг эту информацию и обвинил своего оппонента во вранье. "И то, что он подаёт в фейсбуке информацию, откуда он взял это источник? Не может говорить человек о моральных и этических ценностях, когда в душе некоторые депутаты циничные и лживые. Особенно те, которые говорят о демократических принципах европейского направления развития", – приводит слова Барны телеканал "112 Украина".





