Почему американцы путают украинцев с корейцами

Многим членам Конгресса США не хватает образования для ведения законотворческой деятельности. Такое мнение высказал политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский после удивительного заявления одного из конгрессменов.

Эксперт прокомментировал ошибку американского конгрессмена Максин Уотерс, которая выступила с громким заявлением, потрясшим общественность. Уотерс без тени сомнения обвинила Россию в нападении на Корею. "Понятно, что она перепутала Корею с Украиной. Но здесь дело гораздо глубже", - сказал Лозанский.

По его мнению, все дело в необразованности конгрессменов. Сейчас американский законодательный орган имеет рейтинг около 10%, это означает, что только один из 10-ти американцев соглашается с тем, что Конгресс разбирается не только в политике, но и во внутренних делах, сказал политолог. "Остальные считают, что это какая-то говорильня и большое количество членов Конгресса недостаточно образованы для того, чтобы заниматься такой деятельностью", – делает вывод Эдаурд Лозанский.

Ранее издание Daily Express сообщило, что член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс опозорилась в прямом телеэфире заявив, что президент США Дональд Трамп не предпринимает никаких действий в ответ на наступление России на Корею и этим провоцирует свой импичмент.

Уотерс сказала, что не призывает действующего президента покинуть свой пост, однако, по ее мнению, он сам все для этого делает. "Я думаю, что Трамп загонит себя в такую ситуацию, когда американскому народу придется задаться вопросом: "Что нам теперь делать?" – констатировала конгрессмен.





Интересно, что в этой же телепрограмме Уотерс забыла название сирийского города Алеппо. Она сумела вставить его в свою речь лишь после подсказки одного из помощников.

Максин Уотерс уже привлекала к себе внимание журналистов. В январе 2017 года трансляция ее выступления в Конгрессе по непонятным причинам была прервана передачей российского телеканала RT. Тогда многие в США подумали, что это была шутка российских хакеров.