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У России появилась новая военная угроза

Фото: GLOBAL LOOK press/Ispr
В Министерстве иностранных дел рассказали о появлении новой военной угрозы для России. После размещения элементов противоракетной обороны США явную угрозу для безопасности нашей страны теперь представляет Румыния.
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Директор Четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко заявил, что руководство Румынии превратило свою страну в "форпост". По его словам, румынской стороне "заявлено, в том числе публично", что такая позиция опасна для России.

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"Все эти решения, эти планы представляют угрозу для России, и, естественно, они направлены в первую очередь против России", – цитирует представителя внешнеполитического ведомства агентство "Интерфакс". Он отметил, что политика Румынии осложняет сотрудничество между странами.

Александр Боцан-Харченко отметил, что "со стороны Бухареста наблюдалась откровенная антироссийская, даже русофобская линия при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике". Но при этом он подчеркнул необходимость "сохранять и использовать" имеющиеся возможности для взаимодействия.

"У нас есть основы для сотрудничества, есть точки, на которые можно опереться для того, чтобы преодолеть эту неблагоприятную ситуацию в наших отношениях... И мы будем стремиться к тому, чтоб все-таки конструктивно взаимодействовать", – заключил директор департамента.

Напомним. 8 февраля президент республики Клаус Йоханис похвалил людей, вышедших на митинг против ослабления антикоррупционных мер. Он заявил, что граждане по-настоящему заботятся о будущем страны. "Румынии нужно правительство, которое управляет прозрачными и предсказуемыми методами при свете дня, а не втихую ночью", – заявил Клаус Йоханис. Отметим, что столкновения проходят в стране девятый день подряд, несмотря на то, что правительство уже отменило спровоцировавшие митинг поправки в Уголовный кодекс.

Автор: Олег Шивалов9 февраля 2017, 10:40

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