Новый президент Молдавии отвернулся от ЕС

Со здания резиденции недавно избранного президента Молдавии Игоря Додона исчез флаг Евросоюза, который появился там при прошлом главе государства Николае Тимофти. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда в Молдове".

Флаг Европейского союза, представляющий собой круг из звезд на синем фоне, долгое время располагался на здании президентской резиденции в Кишиневе рядом с государственным флагом Молдавии. Это должно было символизировать стремление страны войти в Евросоюз – такой курс был взят прошлым президентом республики Николаем Тимофти.

На данный момент нет информации о том, почему был снят флаг Евросоюза. Возможно, это было сделано как по распоряжению нового главы государства, так и по каким-либо другим причинам.

С резиденции Додона сняли сине-звездную тряпку https://t.co/kwBSsFNhNX — Дмитрий Огнеев (@ogneev) 26 декабря 2016 г.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон одержал победу во втором туре президентских выборов в Молдавии в ноябре этого года. По данным ЦИКа, он получил более 52% голосов избирателей, тогда как его соперница от проевропейских партий Майя Санду заручилась поддержкой 47,82% проголосовавших. Церемония инаугурации избранного главы государства состоялась 23 декабря.

Додон ранее неоднократно критиковал власти страны за избранный ими курс на евроинтеграцию и объединение с Румынией, заявляя, что это нанесет тяжелейший урон республике и ее экономике. В то же время он неоднократно высказывался за "стратегическое партнерство" с Россией и разворот политики Молдавии в сторону Евразийского экономического союза. При этом он отмечает, что курс на Европу поддерживают все меньшее число граждан страны, а количество сторонников сближения с Россией растет.

Кроме того, новый глава молдавского государства ранее заявлял, что признает Крым российской территорией. При этом свой первый иностранный визит в качестве президента страны Додон обещал совершить в Москву.

