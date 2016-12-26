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Новый президент Молдавии отвернулся от ЕС
Флаг Европейского союза, представляющий собой круг из звезд на синем фоне, долгое время располагался на здании президентской резиденции в Кишиневе рядом с государственным флагом Молдавии. Это должно было символизировать стремление страны войти в Евросоюз – такой курс был взят прошлым президентом республики Николаем Тимофти.
На данный момент нет информации о том, почему был снят флаг Евросоюза. Возможно, это было сделано как по распоряжению нового главы государства, так и по каким-либо другим причинам.
С резиденции Додона сняли сине-звездную тряпку https://t.co/kwBSsFNhNX— Дмитрий Огнеев (@ogneev) 26 декабря 2016 г.
Лидер Партии социалистов Игорь Додон одержал победу во втором туре президентских выборов в Молдавии в ноябре этого года. По данным ЦИКа, он получил более 52% голосов избирателей, тогда как его соперница от проевропейских партий Майя Санду заручилась поддержкой 47,82% проголосовавших. Церемония инаугурации избранного главы государства состоялась 23 декабря.
Додон ранее неоднократно критиковал власти страны за избранный ими курс на евроинтеграцию и объединение с Румынией, заявляя, что это нанесет тяжелейший урон республике и ее экономике. В то же время он неоднократно высказывался за "стратегическое партнерство" с Россией и разворот политики Молдавии в сторону Евразийского экономического союза. При этом он отмечает, что курс на Европу поддерживают все меньшее число граждан страны, а количество сторонников сближения с Россией растет.
Кроме того, новый глава молдавского государства ранее заявлял, что признает Крым российской территорией. При этом свой первый иностранный визит в качестве президента страны Додон обещал совершить в Москву.
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