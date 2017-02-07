Ветераны-гомофобы назначили дату нового Майдана

Масштабные акции протеста в Киеве начнутся 20 февраля. На Майдан вместе с обманутыми вкладчиками и представителями малого бизнеса выйдут боевики-радикалы и гомофобы из движения "Наждак".

Парламентская коалиция, заседающая ныне в Верховной раде, нелегитимна. Ее создали силы, рейтинг которых стремится к нулю, заявил лидер движения "нетерпимых гомофобов" "Наждак" Николай Дульский.

"Нынешнее правительство – самое отвратительное за всю историю Украины. Если власть не пойдет 20-го на перевыборы в парламент, будут решительные действия", – пообещал главный украинский гомофоб.

Как рассказали журналистам в Федерации профсоюзов Украины, представители организации в частном порядке также могут принять участие в акциях. "Точечно наши представители протестуют по всей стране из-за невыплаты зарплаты. Например, работники завода "Авиант" готовы перекрывать проспект Победы", – подчеркнул глава федерации Михаил Волынец.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинские "Вести", начало акций назначено на 20 февраля. В бессрочных мероприятиях примут участие обманутые вкладчики, федерации малого бизнеса и боевики-националисты из организаций "Радикальные правые силы", запрещенной в России УНСО и "Наждака".

С заявлением в центре Киева выступила и группа радикалов, назвавшая себя "ветеранами восточного фронта". Она также анонсировала начало массовых акций протеста. "Сегодня органы власти, как и преступная власть Януковича, организовывают провокации. Драки, титушки, менты – кровавые провокации против народа Украины, который просто защищает свои конституционные права. Мы, патриоты Украины, ветераны войны на восточном фронте, интеллигенция, революционные силы, объявляем создание второго фронта противодействия коллаборантам", – заявили боевики.

А бывший сотник Майдана, депутат Верховной рады Владимир Парасюк пригрозил, что участники блокады Донбасса из числа боевиков добровольческих батальонов будут использовать против полиции огнестрельное оружие.

"Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистов будет применена сила и совершаться попытки деблокировать пути, это будет началом конца. Конца шоколадно-олигархической империи", – написал Парасюк.