За что мстила России "печенюшница" Нуланд

Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США.

Карьерный дипломат Виктория Нуланд известна как своими эксцентричными выходками, так и жесткими – а порой и нецензурными – высказываниями. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии потрудилась на славу. Последнее поле ее деятельности – Украина. Здесь, видимо, ей пришлось потратить много сил. И не только на украинцев, но и на непонятливых европейцев: в телефонном разговоре с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом дипломат послала весь Евросоюз по известному адресу.

А начиналось все почти благостной картиной: американская тетушка кормила печеньками борцов за свободу Украины на Майдане. Правда, сама Нуланд утверждала потом, что это были сэндвичи. Угощение оказалось непростым: последствия Майдана по сей день расхлебывает не только Украина, но и ее соседи.

О том, где Виктория почерпнула познания нецензурной лексики, рассказала позже ее коллега по Госдепу Джейн Псаки. Оказывается, ругаться эксперта по европейским делам научили на советском торговом судне. Молодой дипломат в восьмимесячном плавании постигала глубины загадочной русской души, подрабатывая заодно переводчиком.





"Я научилась пить на борту советского рыболовного траулера, когда мне было 20 с небольшим. Поэтому до сих пор моим любимым напитком остается ледяная "Столичная" с видом на океан", - заявила дипломат в интервью американскому изданию New York Times в 2012 году.

Вообще, в биографии американского политика немало белых пятен. Но некоторые факты ее бурной жизни временами всплывали на поверхность. Как выяснилось, морская эпопея была не первым контактом Виктории с заокеанской цивилизацией. Посетив в рамках своей борьбы за "свободную Украину" Одессу, Нуланд рассказала, что когда-то работала по обмену пионервожатой в тамошнем лагере "Молодая гвардия". "Ба, да это же та самая Вики!" - удивились тогда ее коллеги по педагогическому эксперименту. В их числе была и писательница Инна Метельская-Шереметьева.

"Однажды в лагере я до крови подралась с одной американской девушкой, тоже вожатой, которая развлекалась тем, что бросала семечки в пыль и смеялась, глядя, как малышня подбирает и ест эти грязные семечки", – написала Метельская-Шереметьева в Facebook. По словам писательницы, ее сурово наказали за ненадлежащее обращение с иностранной гражданкой.

Почему же Викторию так тянуло на Украину – и особенно в Одессу? Видно, голос крови. Ее дедушка и бабушка – Мейер и Вицше Нудельманы - жили в Бессарабии в селе Новоселица под Одессой. Семейство перебралось в Америку после революции 1917 года в России. Русский язык для Виктории практически такой же родной, как и английский, на нем говорили члены семьи дома.

Отец Виктории – Шервин – сменил фамилию Нудельман на Нуланд. Профессор Йельского университета преподавал историю медицины и биоэтику. Примечательно, что Дональд Каган, профессор того же университета, приходится свекром Виктории. Шервин Нуланд основал неоконсерваторское движение Project for the New American Century.

Соучредитель проекта "Новый американский век" – муж Виктории, Роберт Каган. Проект ставит своей целью утверждение глобального американского лидерства. В этом русле и трудилась миссис Нуланд. Она отвечала за политику США в Советском Союзе и странах Кавказа. После распада СССР, с 1991 по 1993 годы, тесно сотрудничала с правительством Ельцина. А за уничтожение Югославии Виктория получила медаль Министерства обороны США. Этих фактов вполне достаточно, чтобы составить портрет дамы, которая наконец-то покидает Госдеп.