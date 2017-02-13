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Политика

Володин прокомментировал идею о законе о защите президента

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о возможности принятия нормативно-правового акта по вопросам защиты чести и достоинства президента России. По словам руководителя нижней палаты парламента, подобные законопроекты действуют во многих странах мира, в том числе в Европе и США.
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Соответствующая тема была поднята во время общения Вячеслава Володина со студентами инновационного университета "Иннополис" в Татарстане. Один из учащихся образовательного учреждения поинтересовался у руководителя Госдумы, не считает ли он необходимым разработать законопроект о защите чести и достоинства главы государства. По мнению студента, это было бы актуальной мерой в свете "информационного наката" на президента России.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вячеслав Володин ответил, что глава государства после своего избрания возглавляет институт президентства – отдельную ветвь власти. "Все институты защищены, но так получилось, что в России этот вопрос законодательно не урегулирован", – заявил спикер Госдумы.

Кроме того, он отметил, что нормативно-правовая база по защите чести и достоинства первого лица государства есть как в Соединенных Штатах, так и в европейских государствах. "Весь международный опыт говорит о том, что такие законы не просто необходимы, они везде есть", – подчеркнул Володин.

Ранее на встрече со студентами и преподавателями "Иннополиса" глава Госдумы объявил о создании думского Совета по законодательному обеспечению цифровой экономики. По словам Володина, в рамках этого совета предполагается привлечь к работе наиболее профессиональных и компетентных специалистов IT-отрасли. Спикер заявил, что данная мера направлена на эффективное решение вопросов по внедрению новейших технологий во все сферы жизни общества.

Фото: Duma.gov.ru

Кроме того, в понедельник, 13 февраля, Вячеслав Володин во время посещения инновационного центра "IT-парк" выступил с идеей создания специальной компьютерной программы, которая позволила бы народным избранникам эффективнее контролировать работу своих приемных в регионах. По его словам, новая программа поможет находящимся в Москве депутатам быть информированными о том, какие обращения поступают в их региональные приемные, как долго они рассматриваются и рассматриваются ли вообще.

Автор: Иван Поляков13 февраля 2017, 20:20

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