Москва ответила на антироссийское решение ООН

Генеральная ассамблея ООН приняла украинский проект резолюции по Крыму с призывом мониторинга ситуации на полуострове в области защиты прав человека. В то же время в России решение Организации Объединенных наций назвали политизированным и необъективным.

Как сообщается, резолюцию поддержали 70 государств, против – 26. 77 воздержались. Среди поддержавших резолюцию значатся США и большинство европейских стран. Россия, Белоруссия, Казахстан, Китай, Сербия, Индия и ряд других членов ООН выступили против.

В документе говорится о необходимости найти доступ на полуостров для международных наблюдателей в области прав человека. В связи с этим резолюция содержит требования к России обеспечить "зеленый свет" в Крым для неправительственных правозащитных организаций. "Международное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации", – говорится в документе.

Кроме того, по мнению резолюции, в Крыму нарушаются права местного населения. Наиболее "угнетаемыми" группами называются крымские татары и украинцы. Более того, документ требует отменить решение Верховного суда России о признании экстремистской общественной организации "Медждис крымско-татарского народа".





В России резко отреагировали на принятый документ. Так, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинская резолюция по Крыму лишена объективности. "Украина, которая инициировала эту резолюцию, как известно, не проводит самостоятельную политику и является государством внешнего управления", – сказал он, при этом отметив, что инициирована данная резолюция была при непосредственном участии поддерживающего Киев Вашингтона.

В свою очередь, как передает Lenta.ru, член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов заявил, что представленный на рассмотрение в ООН Украиной документ не имеет ничего общего с реальностью, поскольку люди, которые его готовили даже не были в Крыму. По мнению парламентария, они не могут объективно говорить о том, что там происходит.

Кроме того, Шперов отметил, что международные наблюдатели имеют полное право приехать в Крым, но только если будут делать это не по линии Украины. "Территория Крыма не является территорией Украины", – сказал депутат.

Такого же мнения о принятой резолюции и заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она назвала документ антироссийским и недействительным, поскольку он "оставляет вне статуса тысячи крымчан, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией" При этом она отметила, что принятая украинская резолюция – это дискриминация и экстремизм, призвав другие государства перестать следовать в русле русофобии, а объединиться вместе в борьбе с международными угрозами.

Аксенов: Резолюция ООН содержит пропагандистские штампы вместо доказательств



Глава Республики Крым Сергей Аксёнов https://t.co/Pz0UocKeZF pic.twitter.com/fMCvWv4dbw — Небо Крыма (@skycrimeanews) 16 ноября 2016 г.

В то же время депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек заявил, что отраженные украинскими составителями в резолюции факты являются зеркальным отражением того ,что происходит в их собственной стране. "На полуострове никого не преследует за религиозные убеждения, за исключением, конечно, экстремистских и запрещенных в России радикальных организаций", – сказал парламентарий.

Принятая ООН резолюция не является обязательной и носит рекомендательный характер.





