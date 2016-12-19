В Крыму поймали двух беглых украинцев

При пересечении границы на севере Крыма были задержаны двое беглых украинцев, передает РИА Новости. На пропускном пункте "Джанкой" схватили мужчину, объявленного в федеральный розыск за двойное убийство. Второй нарушитель, осужденный за кражу и угон автомобиля, был остановлен на пункте пропуска "Армянск". Оба гражданина Украины были переданы офицерам полиции.