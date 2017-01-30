Назарбаев готовит специальное заявление

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готовится выступить со специальным заявлением. Глава государства обратится к народу в 18:00 мск в эфире национальных телеканалов, сообщили в пресс-службе Назарбаева.

Тема заявления остается неизвестной. Отметим, 25 января 2017 года политик уже выступал перед народом. Тогда он сообщил, что в стране произойдет конституционная реформа.