Назарбаев готовит специальное заявление

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев готовится выступить со специальным заявлением. Глава государства обратится к народу в 18:00 мск в эфире национальных телеканалов, сообщили в пресс-службе Назарбаева.
Тема заявления остается неизвестной. Отметим, 25 января 2017 года политик уже выступал перед народом. Тогда он сообщил, что в стране произойдет конституционная реформа.
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