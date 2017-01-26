В Подмосковье студент умер в такси

В ночь на 26 января в Павловском Посаде умер 17-летний студент, сообщает Life.ru. Почувствовав себя плохо, он с помощью однокурсника вызвал такси, чтобы добраться до больницы. В пути молодой человек скончался.
При наружном осмотре специалисты не нашли следов насильственной смерти. Обстоятельства происшествия уточняются.
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