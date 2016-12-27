На женщину напали в отделении почты Москвы

Посетительницу почтового отделения атаковал неизвестный хулиган с газовым баллончиком. На место выехала следственно-оперативная группа, передает Life.ru. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы на улице Энергетической. Подробности происшествия уточняются.
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