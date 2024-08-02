"Лето в Москве. Все на улицу": разнообразная программа фестиваля на 3 и 4 августа

Москвичей и гостей столицы ждут увлекательные мероприятия в рамках летнего фестиваля.

Предстоящие выходные в Москве обещают быть насыщенными и разнообразными благодаря фестивалю "Лето в Москве. Все на улицу!". Организаторы подготовили множество интересных активностей для горожан и туристов на любой вкус на выходные, 3 и 4 августа.

Для любителей танцев и фитнеса запланированы занятия по Zumba и танцевальному фитнесу на различных площадках. Желающие смогут присоединиться к тренировкам и зарядиться энергией под ритмичную музыку. Также в программе выступление студии эстрадно-джазового вокала "Триумф" в Зеленограде.

Поклонников активного отдыха ждут спортивные мероприятия в рамках проектов "Мой спортивный район" и "ГТО в парках". Участники смогут попробовать себя в различных видах спорта, от настольного тенниса до ушу, а также посетить мастер-классы по роллер-спорту и другим дисциплинам. Кроме того, пройдет фестиваль городских видов спорта, где можно будет как индивидуально, так и командой продемонстрировать свои навыки.

Для любителей творчества организаторы подготовили увлекательные мастер-классы. Гости смогут создать архитектурную мозаику, коллаж, расписать керамическую плитку, а также сделать браслеты счастья. Кроме того, на Чистопрудном бульваре состоится дискуссия, посвященная Всемирному фестивалю молодежи и студентов 1957 года.

Отдельного внимания заслуживает благотворительный фестиваль "Город неравнодушных", который пройдет в воскресенье. Здесь можно будет принять участие в разнообразных мастер-классах от столичных некоммерческих организаций.

Любителей интеллектуальных игр ждет чемпионат "Камень, ножницы, бумага". Зарегистрироваться на состязание можно будет непосредственно на площадках, где проходит турнир.

Таким образом, предстоящие выходные в Москве обещают быть насыщенными и разнообразными. Жителям и гостям столицы будет из чего выбрать – от спортивных активностей до творческих мастер-классов. Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" предоставляет широкие возможности для активного и интересного времяпрепровождения.