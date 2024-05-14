Платформа "Электронный дом" продолжает помогать решать бытовые вопросы

Горожане получили возможность вызвать мастера, устранить неполадки, оплачивать услуги ЖКХ и общаться с соседями на одной платформе.

Жители Москвы по достоинству оценили пользу «Электронного дома». Только с начала года через приложение было оформлено более 145 тысяч заявок. Мастеров приглашали для устранения неполадок как в квартире, так и во дворе. Всего же при помощи мультифункциональной платформы можно подать заявку на решение проблем по 250 темам. Специалисты помогут при отсутствии воды, неработающей электроплите и других трудностях.

Заявку на решение проблемы можно оставить в приложении, зайдя в личный кабинет. Пользователю предложат заполнить специальную форму обращения. Для тех, кому удобнее звонить, работает диспетчерский центр.

В приложении «Электронный дом» имеется список наиболее актуальных тем. Доступен поиск по ключевым словам. Статус заявки можно отслеживать через личный кабинет. Стоит отметить, что каждый день на территории Москвы выполняется более полутысячи заявок, направленных через платформу «Электронный дом».

В настоящее время к приложению подключено уже 99 процентов многоквартирных домов Москвы. Активными пользователями «Электронного дома» являются 1,7 миллионов жителей столицы. Напомним, что за активное участие в жизни дома каждый житель может получить баллы. Их, в свою очередь, предлагают обменять на поощрения в виде сувениров, бытовых принадлежностей, билетов на концерт, в зоопарк или театр. Баллами также можно пополнить транспортную карту или перевести их на счет приложения для оплаты парковки.

Платформа «Электронный дом» начала работать осенью 2020 года. За это время она зарекомендовала себя лучшим образом. Жители Москвы получили удобный и действенный инструмент, помогающий в одном месте решить ряд важных вопросов.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».