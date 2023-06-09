На территории рядом с ТПУ "Тимирязевская" стартовало благоустройство

Российская артистка разбилась в ДТП Тесты Кравец о причине смерти мужа Гурцкая Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Пятница 9 июня

14:00На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова 13:40Без пластики и уколов: Оксана Самойлова раскрыла бесплатный способ омоложения 13:00Загробный лик и мистика на погосте: могила провидицы Джуны наводит ужас 12:40Названа стоимость свадебного платья Татьяны Булановой 12:20Предложено решение финансовых и жилищных проблем россиян 12:00"Жизни соседей обратились в пепел": Пирс Броснан пережил два пожара 11:40Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие 11:20"Свершилось!": Кристина Орбакайте излила чувства к любимому человеку 11:00"Будет менять партнеров": Гагариной и ее новому парню предрекли скорое расставание 10:40Трем типам людей предстоит сменить место жительства – мнение астролога 10:20Кормить молодого мужа: Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов 10:00"Просто позорище!": экс-муж Бородиной вызвал массовое презрение после интервью 09:40"За что боролась, на то и напоролась": подруга о Федосеевой-Шукшиной 09:20SHAMAN опередил Киркорова по стоимости корпоративов 08:40Спрос на готовые квартиры вырос в 2,5 раза 08:20Квартиры-студии дешевеют быстрее всего 08:00Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023 06:04Астролог в гостях у Малахова спрогнозировал будущее мировой экономики 04:27Только не в мусорку! В России меняют подход к утилизации одежды 02:05Кому-то можно позавидовать: как видят мир животные и птицы (видео) 00:03Почему нас преследуют финансовые проблемы: объяснил психолог 20:20Регина Тодоренко пробежалась по парковке в одном купальнике ради встречи с детьми 20:00Недавно родившая жена Прилучного пришла в клинику с синяками 19:40"Положить конец ненависти": Принц Гарри оказался в суде из-за Меган Маркл 19:00"Я очень этого хотел": Басков перевернул жизнь известного певца 18:40"Проходите мимо": Бузова ответила на обвинения в пластических операциях 18:18Киркоров, благослови: кадры нежностей Jony и Гордиенко попали в сеть 18:00"Помогите!": Губерниев снова публично посмеялся над Бузовой 17:20"В раю": Дочь Бони сделала ей массаж стоп 17:00"Кинопоиск" назвал самую популярную российскую актрису 16:49"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров 16:20Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца 16:00Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня 15:40"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале 15:20Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой 15:00"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом 14:40Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала 14:20Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе 14:20"Не хит точно": Поклонники разбранили новую песню Королевой 14:00Родные делят огромное наследство Градского в суде 13:40"Горы пытались от нас избавиться": звезда фильма "Прямой эфир" рискнула жизнью на съемках 13:20Бросившую пить Волочкову сняли с бокалом 13:00Борисова похвасталась дорогущим подарком от тайного спонсора 12:40Малышева и проктолог объявили о последствиях неправильного лечения анальных трещин 12:20“Я была старая, он – глупый”: Кудрявцева поздравила мужа с оловянной свадьбой 12:00Кузьмин оставил жену мерзнуть в подъезде посреди ночи 11:40Стеклобой, стропорез и подзорная труба: 70-летний Вассерман поразил содержимым карманов 11:20"Метастазы в мозгу": Онкобольная звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы 11:00Как сократить время уборки квартиры: советы от дизайнера интерьера 10:40"В приюте для бездомных": певец Данко рассказал о жизни Стаса Барецкого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На территории рядом с ТПУ "Тимирязевская" стартовало благоустройство

На территории рядом с ТПУ "Тимирязевская" стартовало благоустройство
85

Окончание основных работ запланировано на сентябрь текущего года.

На 2023 год власти Москвы запланировали работы по благоустройству территорий около семи транспортно-пересадочных узлов. Специалисты адаптируют их под нужды местных жителей. В частности, они заменяют инженерные сети, обустраивают места отдыха, устанавливают новые источники света, прокладывают пешеходные маршруты, а также проводят озеленение.

Работы уже стартовали на территории рядом с ТПУ "Тимирязевская" в Северном административном округе столицы. Об этом рассказал заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройств Петр Бирюков.

"Главная задача – сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей", – подчеркнул заместитель мэра Москвы.

По его словам, благоустройство коснется улицы Академика Лисицына, внутриквартального проезда от Дмитровского шоссе до Ивановской улицы, а также отрезка Дмитровского шоссе и участка улицы Яблочкова.

На данный момент около территории у транспортно-пересадочного узла выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, там же оборудован строительный городок. Для жителей организованы безопасные проходы.

Специалисты приступили к прокладке кабельной канализации. После уборки проводов под землю они установят новые энергоэффективные фонари, а на пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения.

От ТПУ "Тимирязевская" к парку "Дубки", а оттуда к детской школе искусств проложат пешеходные маршруты. Ближайшие детские площадки попадут под ремонт, появятся и новые. На месте оборудуют новую ливневку.

Власти подумали не только о пешеходах, но и об автомобилистах. Для них будет организована парковочная зона на 300 мест. Местные жители смогут посещать зону для тихого отдыха с лавочками и качелями, которая появится около ТЦ "Тимирязевский".

На финальном этапе рядом с ТПУ проведут озеленение, которая станет своеобразной буферной зоной, ограждающей людей от железнодорожных путей. Окончание основных работ запланировано на сентябрь текущего года.

9 июня 2023, 13:16
Фото: mos.ru
Городское хозяйство Москвы ✓ Надежный источник

Бесплатная городская WiFi-сеть появилась еще в 16 спортивных учреждениях

Бесплатная городская WiFi-сеть появилась еще в 16 спортивных учреждениях
Скорость городской WiFi-сети в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду. Единое городское Wi-Fi-пространство для Москвы становится реальностью, ведь житель современного мегаполиса должен иметь возможность воспользоваться бесплатным интернетом везде – и в метро, и в библиотеке, и в парке, и в поликлинике.

Лучшие эскизы рисунков выбраны для оформления 15 библиотек и культурных центров Москвы

Лучшие эскизы рисунков выбраны для оформления 15 библиотек и культурных центров Москвы
Художники украсят семь библиотек и восемь культурных центров. Всероссийский арт-проект "Контуры культуры" направлен на модернизацию общественных культурных пространств.

В районе Южное Медведково построят культурно-досуговый центр

В районе Южное Медведково построят культурно-досуговый центр
Открытие КДЦ станет очередным примером ликвидации объекта незавершенного строительства в Москве. Власти Москвы внимательно следят, чтобы у жители всех районов города имели доступ к необходимой социальной инфраструктуре.

В 2027 году в Мневниках появятся два пешеходных моста

В 2027 году в Мневниках появятся два пешеходных моста
Протяженность объектов составит 400 и 500 метров. Власти российской столицы активно занимаются застройкой и благоустройством Мневниковской поймы.

На станции метро "Корниловская" началась архитектурная отделка

На станции метро "Корниловская" началась архитектурная отделка
Также стартовали работы по возведению двух вестибюлей будущей станции. На платформе станции завершается кирпичная кладка стен.

Выбор читателей

08/06ЧтвРоссийская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе 07/06СрдРезко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 07/06СрдСына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина 07/06СрдФото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 07/06Срд"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова 07/06СрдЛидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности