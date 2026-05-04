Камни в почках и задержка развития: доктор Мясников назвал "полезные" продукты, которые медленно убивают организм

Мода на отказ от мяса и повальное увлечение растительными диетами ведут человечество в медицинскую ловушку.



Мы привыкли верить красивым этикеткам и модным нутрициологам, которые обещают нам лошадиное здоровье от тарелки брокколи или горсти орехов. Однако Александр Мясников решил спустить поклонников экстремального ЗОЖ с небес на землю. В своем новом эфире доктор наглядно объяснил: важно не то, сколько витаминов содержится в продукте, а то, в какой форме они туда заложены. И в этой битве за усвояемость растения с треском проигрывают животной пище.

Железная иллюзия и "бич" вегетарианцев

Главный миф, который развеял Мясников, касается железа. Любой вегетарианец с пеной у рта будет доказывать, что получает этот элемент из спаржи, яблок или гречки. Врач непреклонен: железо там действительно есть, но в негемовой форме, которая практически не усваивается нашим организмом.

В мясе, субпродуктах и рыбе железо находится именно в той идеальной форме, которая мгновенно встраивается в нашу кровь.

"Низкое железо и дефицитная анемия — это бич вегетарианцев", — констатирует доктор.

И это только начало проблем. В растительной пище полностью отсутствует витамин B12, критически важный для нервной системы. Если человек садится на строгую растительную диету, запасов этого витамина в печени ему хватит максимум на 3-4 года. Дальше начинается разрушение организма.

Камни в почках вместо крепких костей

Не менее пугающая ситуация обстоит с кальцием. Многие пытаются "добыть" его из зелени и овощей, игнорируя молочные продукты. Мясников предупреждает: кальций в растениях намертво связан с оксалатами. Попадая в организм, эта связка не укрепляет кости, а прямиком отправляется в почки, образуя там оксалатные камни. Хотите здоровые суставы и чистые почки — ешьте твердый сыр и пейте молоко, где кальций находится в легкоусвояемой форме.

Цинк и мужское здоровье: почему мальчикам нужно мясо

Дефицит цинка — еще одна скрытая угроза, которая особенно бьет по подрастающему поколению. Нехватка этого микроэлемента приводит к задержке физического и полового развития у мальчиков. Абсолютный рекордсмен по цинку — устрицы (139% суточной нормы в 100 граммах!), но в повседневной жизни спасает именно мясо и птица.

Мясников предостерегает от фатальной ошибки: нельзя "заедать" мясные блюда горами зелени или запивать чаем. Фитаты, содержащиеся в растениях, выступают жесткими конкурентами — они блокируют всасывание и цинка, и железа.

Омега-3 и скрытая угроза витамина А

Любители заправлять салаты льняным или конопляным маслом ради Омега-3 тоже оказались разочарованы. Растительная альфа-линоленовая кислота крайне плохо преобразуется в активную форму. Настоящую пользу приносит только рыба и морепродукты, содержащие готовые к усвоению кислоты.

Отдельное предупреждение доктор сделал для беременных женщин. Витамин А, который роскошно усваивается из печени, в больших дозах токсичен и может вызвать тяжелые пороки развития у плода. Будущим мамам Мясников настоятельно рекомендует отказаться от частого употребления печеночных паштетов и, что не менее важно, от косметических кремов с ретинолом (производным витамина А).

Секрет квашеной капусты и правило "Радуги"

Но не спешите выбрасывать овощи! Мясников раскрыл русский суперфуд: витамин С лучше всего усваивается не из заморских лимонов, а из обычной квашеной капусты. Кислая среда не дает витамину разрушаться, а особые вещества переводят его в максимально активную форму.

Вердикт врача однозначен: питание должно быть сбалансированным. Собирайте на тарелке "радугу" из овощей (зеленый огурец, красный перец, желтый лимон), но не забывайте положить рядом хороший кусок мяса или рыбы. Экстремальные диеты, будь то фастфуд или строгое веганство, одинаково быстро приведут вас в кабинет к врачу.