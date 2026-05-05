Нагревается в два раза быстрее: ученые шокированы аномалией в Европе

Старый Свет оказался в эпицентре глобальной климатической катастрофы: новый научный отчет доказывает, что Европа буквально "поджаривается" на медленном огне, опережая по темпам потепления всю остальную планету.



Европа столкнулась с вызовом, который больше невозможно игнорировать. Согласно последним данным, континент нагревается в два раза быстрее, чем мир в среднем, сообщает RidLife. Пока планета за последние тридцать лет неуклонно прибавляла по 0,27 градуса за десятилетие, европейские температуры демонстрируют ошеломляющий рост — на 0,56 градуса каждые десять лет. Цифры пугают: если в среднем по Земле температура превысила доиндустриальный уровень на 1,4 градуса, то в Европе сейчас на целых 2,5 градуса жарче, чем до промышленной революции.

Этот невидимый, но беспощадный рост температур уже привел к волне экстремальных погодных явлений. Смертельная жара и разрушительные лесные пожары стали новой реальностью. Только в прошлом году огненная стихия уничтожила более миллиона гектаров земли — это абсолютный и пугающий рекорд за всю историю наблюдений. Глобальное потепление из туманной угрозы из учебников превратилось в насущную проблему, которая забирает жизни и уничтожает инфраструктуру. Служба изменения климата Copernicus (C3S) официально признала 2025 год третьим самым жарким в истории Европы.

Ситуация достигла критической отметки: в 2025 году в 95 процентах европейских стран наблюдались температуры значительно выше среднего. Средний показатель по континенту поднялся до 10,41 градуса. Эксперты объясняют такую аномальную "жаровню" роковым сочетанием географии и человеческого фактора. Главный виновник — близость к Арктике, самому быстро нагревающемуся региону на Земле. За последние тридцать лет Арктика раскалялась на 0,75 градуса за десятилетие, и этот "тепловой удар" рикошетом бьет по всей Европе.

Человеческая деятельность запустила опасные "петли обратной связи", которые только ускоряют процесс. Теплая погода стремительно уничтожает снежный покров, который раньше работал как гигантское зеркало, отражая солнечную радиацию обратно в космос. Теперь же обнаженная земля поглощает тепло, еще сильнее разогревая атмосферу. Масштабы последствий этого процесса уже невозможно скрыть или замолчать — Европа меняется на глазах, и эти перемены сулят человечеству суровые испытания.