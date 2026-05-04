"Мне не хватает": Волочкова после тяжелой операции пошла на крайние меры ради денег

Королева шпагата объявила войну системе, требуя вернуть ей честно заработанные миллионы.



Жизнь примы-балерины Анастасии Волочковой в последнее время напоминает остросюжетную драму. Не успела светская львица оправиться после серьезной операции на ноге, которую ей провели немецкие профессора, как в ее повестке дня возник новый, еще более острый вопрос. Артистка, чей стаж на пуантах исчисляется десятилетиями, внезапно осознала, что государство не спешит радовать ее заслуженными выплатами. В своем новом и предельно откровенном интервью балерина заявила, что намерена до победного конца судиться за свою пенсию.

Ситуация выглядит парадоксально: пока Волочкова продолжает радовать публику своими выступлениями и бесконечными шпагатами, официально ее заслуги перед отечественной культурой будто стерты из памяти чиновников. Анастасия не скрывает своего возмущения и обиды на родную страну, которой она, по собственному признанию, служит верой и правдой по сей день. По словам звезды, вопрос тут вовсе не в деньгах (хотя лишними они никогда не бывают), а в той самой высшей справедливости, за которую она готова биться в любых судах.

"Я не могу получать пенсию в моей любимой родной стране, которой я служу по сей день. Я танцую, но не могу получать пенсию. Мне не хватает. Театр забрал у меня стаж", — с горечью призналась артистка.

Главный камень преткновения кроется в цифрах: Волочкова настаивает, что ее реальный трудовой стаж составляет не 15, а целых 30 лет. Однако из-за бюрократических проволочек и конфликтов с руководством театра, годы ее изнурительного труда просто "испарились" из официальных бумаг.

Сейчас интересы балерины представляет опытный адвокат, который готовит мощную юридическую атаку. Напомним, что еще в сентябре 2024 года Волочкова решила подать в суд из-за отсутствия пенсионных выплат, которые по закону положены каждой балерине после определенного срока службы на сцене. Анастасия жалуется, что должна была начать получать "заслуженные" еще несколько лет назад, но из-за чужой халатности или злого умысла до сих пор не смогла оформить надлежащие документы. Похоже, балетные войны переносятся из репетиционных залов в залы судебных заседаний, и Волочкова не намерена отдавать ни одной копейки своего по праву заработанного капитала.