Удар по черной магии: что нужно сделать 4 мая, чтобы изгнать из жизни всех врагов

4 мая наступает время глобальной энергетической чистки: в Проклов день наши предки вступали в открытое противостояние со злыми силами, чтобы защитить свое будущее.

Проклов день в народной традиции был посвящен борьбе с нечистью, которая в начале мая становилась особенно активной. Верили, что злые духи пытаются запутать людей и навредить посевам. Чтобы дать им отпор, старики выходили на окраину, поворачивались на запад и выкрикивали проклятия в адрес темных сил. Отсюда и пошло название дня — Проклов.

Как нанести удар по врагам и магии?

Чтобы изгнать из своей жизни недоброжелателей и разрушить их козни, 4 мая нужно провести ритуал очищения. Главное действие — генеральная уборка дома с солью. Соль считается мощным щитом против черной магии. Вымыв полы соленой водой, вы буквально "проклинаете" все зло, которое пыталось проникнуть в ваше жилище. Также в этот день полезно окурить комнаты сушеной полынью. Если у вас есть явные враги, напишите их имена на бумаге и сожгите ее со словами: "Все зло — вам, все добро — нам". Прокл поможет запечатать этот заговор и оградить вас от завистников.

Что категорически нельзя делать 4 мая

Главный запрет дня — нельзя сплетничать. Любое злое слово о другом человеке 4 мая может вернуться к вам в виде болезни. Также не рекомендуется начинать важные финансовые дела — они могут "зависнуть" и не принести результата. Не стоит 4 мая принимать подарки от людей, в которых вы не уверены — через них могут передать чужой негатив. Нельзя также оставлять открытыми окна на ночь — нечисть может проскользнуть в дом.

Приметы на Прокла

Если 4 мая рано зацвела черемуха — лето будет очень жарким. Если же день выдался дождливым — ждите богатого урожая грибов. Появление шмеля в этот день сулило скорое тепло. Помните: Проклов день — это ваш шанс обнулить негатив и начать новый этап жизни с чистой страницы. Проведите его осознанно, защищая свое личное пространство.