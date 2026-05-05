Подмосковье оснастит 24 реабилитационных центра почти 300 единицами оборудования

Московская область в 2026 году направит почти 300 единиц современного реабилитационного оборудования в 24 профильных учреждения региона, сообщили в областном правительстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По данным властей, модернизация проводится в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Среди получателей нового оснащения — центры, работающие с ветеранами боевых действий, людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также детьми с нарушениями слуха, речи и расстройствами аутистического спектра. В прошлом году новое оборудование получили 23 учреждения.

"Эти направления важны для бойцов, которые возвращаются домой и нуждаются в восстановлении, в том числе после тяжелых ранений", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В специализированный центр реабилитации имени А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, где проходят восстановление участники боевых действий со всей страны, уже поступили робот для декомпрессии позвоночника "Робоспайн" и бесконтактная гидромассажная ванна "Акварелакс".

По словам директора центра Сергея Захарова, тандем этих аппаратов даёт устойчивый положительный эффект у 90% пациентов.

В ряд других центров поступят многофункциональные стабилоплатформы для полного цикла реабилитации, шагательные тренажеры "Имитрон" для восстановления подвижности нижних конечностей, а также слухоречевые приборы "Глобус" для детей с нарушениями слуха.

Для работы с детьми, в том числе с расстройствами аутистического спектра, в реабилитационные центры 16 округов области направят интерактивные комплексы, специализированные наборы для логопедов и дефектологов, а также мультимедийные системы с коррекционными программами.