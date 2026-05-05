Топ-3: тысячи россиян выбрали лучший робот-пылесос для идеальной чистоты

Масштабное народное голосование от Клео.ру выявило технологических лидеров, которые готовы взять на себя всю грязную работу в вашем доме, пока вы наслаждаетесь отдыхом.



В современном мегаполисе время — это самая дорогая валюта. Именно поэтому делегирование домашних хлопот умным гаджетам стало не просто модой, а жизненной необходимостью. Больше не нужно тратить драгоценные часы на ежедневную битву с пылью и пятнами на полу. Сайт Клео.ру провел масштабное исследование и голосование среди своих читателей, чтобы составить независимый и осознанный рейтинг лучших роботов-пылесосов с функциями сухой и влажной уборки.

В опросе приняли участие более двух с половиной тысяч человек, которые поделились своим реальным опытом эксплуатации "умных помощников". На основе их честных оценок был сформирован список лидеров, которые зарекомендовали себя как наиболее эффективные, безопасные и надежные помощники. Итоги голосования расставили все точки над "i", выявив тройку абсолютных чемпионов.

1 место — Робот-пылесос BORK V888 (668 голосов)

Абсолютным триумфатором рейтинга стал гаджет от бренда BORK. Эта модель — элита в мире бытовой техники. Компактная док-станция и сам пылесос выполнены в эксклюзивном дизайне на стыке высокого искусства и передовых технологий. Пользователи оценили не только безупречное качество уборки, но и эстетику, которая позволяет устройству стать полноправным элементом современного интерьера.

2 место — Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU (570 голосов)

"Серебро" досталось признанному лидеру рынка — компании Xiaomi. Модель X20 Pro подкупает своей брутальной мощью: сила всасывания в 7000 Па и две вращающиеся насадки для влажной уборки не оставляют шансов даже самым сложным загрязнениям. Это выбор тех, кто ценит максимальную производительность и глубокую очистку любых напольных покрытий.

3 место — Робот-пылесос Dreame L20 ultra (511 голосов)

Замыкает тройку лидеров Dreame L20 ultra — настоящий марафонец для больших пространств. Этот робот оснащен базой самоочистки, что сводит участие человека в уборке к минимуму. Модель идеально подходит для владельцев загородных домов и квартир с коврами: умная система распознает тип поверхности и подбирает оптимальный режим работы.

В полный список номинантов, за которых активно отдавали голоса пользователи, также вошли модели от Trouver, OKAMI, Tefal и QYRON. Каждый из этих брендов нашел своих поклонников, доказав, что рынок роботизированной уборки стал по-настоящему конкурентным. Выбирая своего помощника, теперь можно ориентироваться не на обещания в рекламе, а на реальный выбор тысяч людей, которые уже делегировали чистоту своего дома профессионалам.

