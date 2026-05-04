Собянин сообщил о третьем БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Ситуация находится под личным контролем властей.



Столичный регион вновь оказался под прицелом, однако все попытки нарушить покой москвичей жестко пресекаются на самых дальних подступах. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с новым оперативным заявлением в своем официальном канале в мессенджере "Макс", сообщив о ликвидации очередной воздушной угрозы.

По словам градоначальника, российские системы противовоздушной обороны сработали безупречно: уничтожен еще один, уже третий по счету беспилотный летательный аппарат, который двигался по направлению к столице. "Небесный щит" перехватил вражеский дрон задолго до того, как он смог бы приблизиться к городским постройкам или стратегически важным объектам.

"Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву", — лаконично, но емко констатировал Сергей Собянин, подтвердив, что военные продолжают нести непрерывную вахту, отслеживая малейшие изменения в воздушном пространстве.

Несмотря на то, что сам аппарат был успешно ликвидирован в воздухе, его фрагменты рухнули на землю. Мэр уточнил, что в данный момент на месте падения обломков уже развернут оперативный штаб. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на точку: территорию тщательно обследуют саперы, спасатели и представители силовых ведомств, чтобы исключить любые возможные риски для населения.

Информация о разрушениях на земле или пострадавших в результате падения фрагментов дрона на данный момент не поступала. Столичные власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным, официальным источникам информации. Филигранная работа систем ПВО в очередной раз доказала: Москва находится под надежной защитой, и город продолжает жить в своем привычном, активном ритме.