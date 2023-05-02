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Четверг 11 мая

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В Центрах московского долголетия отметят День Победы

В Центрах московского долголетия отметят День Победы
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Для старшего поколения подготовлена праздничная программа.

9 мая вся страна будет отмечать День Победы, а сердцем праздника станет российская столица, где пройдет военный парад. Кроме того, по всему городу состоятся торжественные мероприятия. Особая программа подготовлена для москвичей уважаемого возраста.

Торжественные мероприятия пройдут с 5 по 9 мая, принять участие в них могут горожане в возрасте от 55 лет. Об этом рассказала руководитель ЦМД Елена Громова. По ее словам, в рамках праздничной программы состоятся творческие встречи, мастер-классы и фотовыставки с портретами героев.

Глава центров московского долголетия также подчеркнула, что ЦМД посещают также ветераны Великой Отечественной войны. Она добавила, что активисты очень трепетно подходят к организации мероприятий. "Каждому из нас важно сохранить подвиги наших предков. С удовольствием приглашаем посетить мероприятия, организованные участниками", – подчеркнула Елена Громова.

Так, 5 мая в 14:00 в ЦМД "Братеево" пройдет интеллектуальная викторина "Победа", посвященная важнейшим событиям ВОВ. Москвичи смогут проверить свои знания в области истории. В 16:00 всех желающих ждут в центре "Богородское", где состоится встреча с ребенком войны Маей Сауловной Табачниковой.

6 мая горожане уважаемого возраста смогут насладиться музыкой в исполнении Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. Концертная программа "Поклонимся великим тем годам" начнется в 14:00 в ЦМД "Некрасовка". Там же 9 мая можно посмотреть трансляцию парада, в 13:00 – фильма "Нюрнберг".

Кроме того, у москвичей будет возможность посетить концерт "Горит свечи огарочек", который пройдет 6 мая в 14:00 в ЦМД "Сокольники". Там же 8 мая в 14:00 начнет работать выставка предметов тыла "Все для фронта! Все для победы!".

Центр московского долголетия "Десеновский" ждет граждан от 55 лет 6 мая в 13:00 на спектакль"Салют Победы" музыкально-театрального клуба "Завалинка". Еще одна концертная программа – "Забвению не подлежит" – подготовлена для посетителей ЦМД "Чертаново Северное". Гостей ждут 8 мая в 14:00.

В 15:00 того же дня любители истории смогут посоревноваться в рамках интеллектуальной викторины, подготовленной активистами центра "Борисовские пруды". А в 18:00 москвичей приглашают в МЦД "Можайский" на просмотр фильма "В августе 44-го".

9 мая, в День Победы, в 12:00 в ЦМД "Донской" под руководством лидера клуба "Мягкие игрушки" Валентины Кураевой пройдет творческий мастер-класс "Георгиевские ленты". Через час гостей ждут на исторической викторине "О героях былых времен". В 14:00 посетители смогут насладиться концертом клуба "Поющие сердца" и хора "Донские напевы".

В тот же день с 12:00 можно принять участие в викторине в центре московского долголетия "Алексеевский". Через час горожан ждет концерт "Победный май". В 15:00 всех желающих приглашают посмотреть фильм "А зори здесь тихие".

9 мая в ЦМД "Капотня" в 11:00 москвичи смогут посмотреть авторский фильм участника проекта Галины Юдиной "Памяти поколений посвящается". После него гостей центра приглашают на праздничный концерт "Ветераны, наденьте ордена", который начнется в 12:00.

2 мая 2023, 12:04
Фото: mos.ru
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