Многоуровневая развязка возле станции метро "Мамыри" будет готова в 2024 году

Проделывается большая работа для того, чтобы до станции Троицкой линии московского метро можно было быстро добраться.

В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро. Она протянется от станций Московского центрального кольца (МЦК) до городского округа Троицк. Участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки", состоящий из 11 станций, будет запущен в конце 2024 года. Вместе с тем ведется строительство дорог рядом с новыми станциями, ведь транспортная доступность очень важна.

Так, возле строящейся станции метро "Мамыри" создадут многоуровневую развязку. В настоящий момент здесь ведутся работа по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций путепроводов. Работы будут завершены в следующем году, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Общая готовность объекта составляет 10 процентов", – рассказал он.

Согласно проекту, протяженность новых дорог составит 1,8 километра. В числе строящихся дорог – съезд к крупному торговому центру на Калужском шоссе (0,4 километра) и путепровод на съезде к станции метро "Мамыри" (0,1 километра). Также рядом построят два съезда – один к торговому центру (1,05 километра) и один к станции "Мамыри" (0,25 километра).

Благодаря новой развязке улучшится транспортная ситуация в поселениях Мосрентген и Сосенское. Также снизится нагрузка на участки улично-дорожной сети этих поселений и Калужского шоссе. А еще в этой местности улучшится и экологическая ситуация.

За последние 11 лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построили свыше 360 километров дорог (примерно 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пять путепроводов через железнодорожные пути и 37 мостов). В этом году запустят движение по автодороге Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево. Об этом рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось о реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей. По словам Сергея Собянина, этот объект очень важен, так как он улучшит транспортную ситуацию в Бирюлеве и Ленинском городском округе Московской области. Все работы там должны завершить до конца 2023 года. Тогда же будет запущено движение.