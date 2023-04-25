На юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию пять объектов за первый квартал 2023 года

Мосгосстройнадзор дал на это разрешение.

С начала года Комитет государственного строительного надзора Москвы выдал разрешение на ввод в эксплуатацию пяти объектов в Юго-Западном административном округе. Общая площадь строений составляет почти 130 тысяч квадратных метров.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что на Севастопольском проспекте сданы два дома, построенные в рамках программы реновации. В Ясеневе завершилось строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Спартак-Волейбол", а в Обручевском районе закончилась реконструкция отделений акушерско-гинекологического центра. В Зюзине открылась точка общепита, добавил Войстратенко.

Также он сообщил, что в ЮЗАО сдано примерно 24 тысяч квадратных метров жилья, а это превышает 18% в общем объеме недвижимости. В течение первого квартала 2023 года застройщики начали реализовывать 10 новых проектов. Им разрешили начать строительство недвижимости общей площадью 136 тысяч квадратных метров.

Пять новых домов появится в Северном Бутове, Котловке и Обручевском районе. Кстати, в Северном Бутове также построят:

физкультурно-оздоровительный комплекс;

медицинский центр;

торгово-бытовые объекты.

На строительство этих объектов уже дано разрешение.

А в Южном Бутове в рамках реконструкции улицы Поляны построят четыре дополнительных подземных перехода.

Мосгосстройнадзор следит за тем, чтобы работы на объектах капитального строительства велись качественно. По словам Войстратенко, за первый квартал было проведено 36 проверок, в том числе 25 выездных мероприятий вместе со специалистами Центра экспертиз.

"Эксперты выполнили 316 испытаний и исследований конструкций и материалов. За устранением нарушений установлен строгий контроль", – рассказал председатель комитета.

Ранее сообщалось о том, что в Южном Бутове в рамках программы "Мой район" построят детский сад площадью 3,83 тысячи квадратных метров. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 мест. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказывал о дизайне здания. Его слова приводили "Дни.ру".